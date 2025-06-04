Хочет вернуться? Kia ищет специалиста по сертификации новых моделей в РФ

Kia Russia & CIS начала поиск специалиста по сертификации автомобилей в РФ

Компания Kia Russia & CIS ищет специалиста по сертификации (омологации) автомобилей. Вакансия была опубликована 30 мая.

Специалист по сертификации должен будет заниматься подготовкой и подачей заявок на получение Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), определением стратегии одобрения типа для новых моделей колесных транспортных средств, сопровождением процедур оценки соответствия в государствах-участниках СНГ и прочим.

В качестве требований указаны высшее техническое образование, опыт работы в области оценки соответствия колесных транспортных средств не менее двух лет, свободное владение английским языком. Работать предстоит как удаленно, так и в офисе в центре Москвы.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появились новые семиместные Toyota Veloz по цене от 3,15 млн рублей.

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Источник: «Русский автомобиль etc»