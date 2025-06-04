Хочет вернуться? Kia ищет специалиста по сертификации новых моделей в РФ
Компания Kia Russia & CIS ищет специалиста по сертификации (омологации) автомобилей. Вакансия была опубликована 30 мая.
Специалист по сертификации должен будет заниматься подготовкой и подачей заявок на получение Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), определением стратегии одобрения типа для новых моделей колесных транспортных средств, сопровождением процедур оценки соответствия в государствах-участниках СНГ и прочим.
В качестве требований указаны высшее техническое образование, опыт работы в области оценки соответствия колесных транспортных средств не менее двух лет, свободное владение английским языком. Работать предстоит как удаленно, так и в офисе в центре Москвы.
Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появились новые семиместные Toyota Veloz по цене от 3,15 млн рублей.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: «Русский автомобиль etc»