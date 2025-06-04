Кроссовер для РФ окажется дешевле «близнеца» из Китая

Компактный кроссовер Knewstar 002 будет стоить в России около 3-3,2 млн рублей

Поступили первые сведения о второй модели бренда Knewstar – к уже запущенному 001 добавится еще один «секретный агент» с логичным (по нынешним временам) наименованием 002.

Напомним, Knewstar, наряду с Nordcross, является новым брендом, созданным компанией Geely Auto для продаж в России. Под именем Knewstar 002 скрывается компактный кроссовер Geely Atlas FX11. Теперь известна примерная цена этого автомобиля в России. Источник рассчитал ее, имея в виду цены на Knewstar 001 (перелицованный Geely Tugella) и воспользовавшись перечнем Минпромторга России о сведениях для исчисления утилизационного сбора от 22 мая 2025 года.

Спроецировав разницу в закупочной стоимости Knewstar 002 и Knewstar 001 на конечную цену последнего в РФ, источник делает вывод, что рекомендованная розничная цена на Knewstar 002 составит примерно 3,0-3,2 млн рублей. При этом оригинальный Geely Atlas стоит у нас 3,5-4,0 млн рублей.

В Китае лежащий в основе Knewstar 002 кроссовер Geely Atlas FX11 (на местном рынке – Boyue L) продается с 2022 года. Габариты кузова составляют 4670 х 1900 х 1705 мм при колесной базе 2777 мм. Под капотом – либо 2.0 турбо (218 л.с.), либо 1.5 турбо (181 л.с.), любой из них идет в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом. Пока неясно, что за версии окажутся у нас и сбудется ли оптимистичный прогноз цены. Но заметим, что в случае с Knewstar 001 / Geely Tugella он подтвердился.

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Источник: Китайские автомобили