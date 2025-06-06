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Kia Soul с пробегом: основные плюсы и минусы

Эксперт Житнухин назвал 10 недостатков кроссовера Kia Soul

Плюсы и минусы кроссовера Kia Soul первого поколения назвал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Среди недостатков он отметил плохую шумоизоляцию, очень жесткую подвеску, слабое лакокрасочное покрытие.

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Отмечаются и нехватка динамики и скромная мощность базового двигателя. Также у Kia Soul первого поколения быстро изнашиваются и выходят из строя отдельные детали, например рулевая рейка.

Двухлитровый атмосферник, которым оснащен кроссовер, надежен. И все же при приближении к 200 тыс. километров владельцы Soul нередко сталкиваются с проблемами: начинает течь масло, нарушаются тепловые зазоры клапанов, расслаивается шкив коленчатого вала.

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KIA Soul
KIA Soul

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При этом эксперт отметил, что Kia Soul прост в ремонте, запчасти общедоступны и не очень дорого стоят, как и сама машина. Экземпляры в неплохом состоянии можно найти на рынке от 700 тыс. рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Geely Atlas IV продают каждые две минуты в Китае.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:KIA
Количество просмотров 489
06.06.2025 
Фото:KIA
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Отзывы о Kia Soul (5)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Soul  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Компактный, но просторный внутри. Для рослого самое то. Ни разу не ломался. 2 года катался в Москве, далее по Черногории, по горам и серпантинам. Скорости тут ограниченные, так что управляемость особо не испытаешь. Климат-контроль работает все годы отменно. Здесь гарантия на них 7 лет, но хотя московскую сервисную книжку признали, но только на срок до 5 лет, как и в России.
Недостатки:
Иногда кажется, что реальных 126 сил нет, судя по динамике разгона, возможно, из-за Евро 4. Но с максималкой (проверена на пути из России через Европу) проблем нет. Пару раз загорался индикатор неисправности ESP, но вскоре (через пару дней) гас сам собой.
Комментарий:
Пробег не большой. Ни тормозные колодки, ни резину еще менять нужды не было. Ест резину равномерно,правда, использую два комплекта летний и зимний.
+16