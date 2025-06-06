Kia Soul с пробегом: основные плюсы и минусы

Эксперт Житнухин назвал 10 недостатков кроссовера Kia Soul

Плюсы и минусы кроссовера Kia Soul первого поколения назвал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Среди недостатков он отметил плохую шумоизоляцию, очень жесткую подвеску, слабое лакокрасочное покрытие.

Отмечаются и нехватка динамики и скромная мощность базового двигателя. Также у Kia Soul первого поколения быстро изнашиваются и выходят из строя отдельные детали, например рулевая рейка.

Двухлитровый атмосферник, которым оснащен кроссовер, надежен. И все же при приближении к 200 тыс. километров владельцы Soul нередко сталкиваются с проблемами: начинает течь масло, нарушаются тепловые зазоры клапанов, расслаивается шкив коленчатого вала.

KIA Soul

При этом эксперт отметил, что Kia Soul прост в ремонте, запчасти общедоступны и не очень дорого стоят, как и сама машина. Экземпляры в неплохом состоянии можно найти на рынке от 700 тыс. рублей.

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Источник: «Газета.Ru»