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В Россию привезли новые Kia с хорошими скидками и гарантией 2 года

В РФ появились в продаже Kia Soul 2025 года по цене от 3,4 млн рублей

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У московских дилеров появились в продаже новые пятидверные хэтчбеки Kia Soul 2025 года выпуска. Доступно около 10 машин, различающихся между собой вариантом исполнения. Цены варьируются от 3 408 000 до 3 580 000 рублей, при этом в отдельных салонах готовы предложить индивидуальные скидки и дисконтные программы, что позволит сэкономить до полумиллиона рублей.

Автомобиль оснащен двигателем с индексом G4FG объемом 1,6 литра и мощностью 123 л. с., 6-ступенчатой АКП. Привод передний.

KIA Soul
KIA Soul
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Уточняется, что VIN-коды всех представленных хэтчбеков начинаются с буквенных символов MX, указывающих на то, что они были собраны в Казахстане на местном заводе корейского бренда.

Продавец одного из салонов сообщил, что гарантия на машины составляет два года.

KIA Soul
KIA Soul

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:KIA
Количество просмотров 2
10.04.2025 
Фото:KIA
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Отзывы о Kia Soul (5)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Soul  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Компактный, но просторный внутри. Для рослого самое то. Ни разу не ломался. 2 года катался в Москве, далее по Черногории, по горам и серпантинам. Скорости тут ограниченные, так что управляемость особо не испытаешь. Климат-контроль работает все годы отменно. Здесь гарантия на них 7 лет, но хотя московскую сервисную книжку признали, но только на срок до 5 лет, как и в России.
Недостатки:
Иногда кажется, что реальных 126 сил нет, судя по динамике разгона, возможно, из-за Евро 4. Но с максималкой (проверена на пути из России через Европу) проблем нет. Пару раз загорался индикатор неисправности ESP, но вскоре (через пару дней) гас сам собой.
Комментарий:
Пробег не большой. Ни тормозные колодки, ни резину еще менять нужды не было. Ест резину равномерно,правда, использую два комплекта летний и зимний.
+14