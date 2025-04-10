В Россию привезли новые Kia с хорошими скидками и гарантией 2 года

В РФ появились в продаже Kia Soul 2025 года по цене от 3,4 млн рублей

У московских дилеров появились в продаже новые пятидверные хэтчбеки Kia Soul 2025 года выпуска. Доступно около 10 машин, различающихся между собой вариантом исполнения. Цены варьируются от 3 408 000 до 3 580 000 рублей, при этом в отдельных салонах готовы предложить индивидуальные скидки и дисконтные программы, что позволит сэкономить до полумиллиона рублей.

Автомобиль оснащен двигателем с индексом G4FG объемом 1,6 литра и мощностью 123 л. с., 6-ступенчатой АКП. Привод передний.

KIA Soul

Уточняется, что VIN-коды всех представленных хэтчбеков начинаются с буквенных символов MX, указывающих на то, что они были собраны в Казахстане на местном заводе корейского бренда.

Продавец одного из салонов сообщил, что гарантия на машины составляет два года.

KIA Soul

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Источник: «Российская газета»