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Эта японская марка дала заводскую гарантию на все «параллельные» машины в РФ

Компания Subaru дает заводскую гарантию 3 года на «параллельные» авто в России

Бренд Subaru предоставляет заводскую гарантию 3 года на автомобили, привезенные в РФ по параллельному импорту, сообщили Autonews.ru в российском представительстве компании.

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Там уточнили, что в полном объеме продолжается обслуживание автомобилей Subaru в России и Белоруссии. Работы по сервисному и гарантийному обслуживанию машин бренда доступны во всех официальных дилерских центрах.

При этом в связи с логистическими проблемами возможны задержки с доставкой некоторых запчастей.

В случае с праворульными экземплярами и привезенными из Китая гарантия предоставляется в виде страхового инструмента по согласованию с компанией-партнером, пояснили в российском офисе Subaru.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1787
06.06.2025 
Фото:Unsplash
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