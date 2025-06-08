Два кроссовера российской сборки распродают с большими скидками

Автомобили марки XCite в России подешевели на 300–400 тысяч рублей

Кроссоверы XCite, которые собирают на бывшем заводе Nissan в Петербурге, подешевели благодаря «дополнительной выгоде», действующей до конца июня. Она выросла на 300-400 тыс. рублей.

«Дополнительной выгодой» является прямая скидка, которая может суммироваться с дисконтом при покупке машины по программе трейд-ин или оформлении автокредита.

Так, XCite X-Cross 7, представляющий собой переименованный дорестайлинговый Chery Tiggo 7 Pro (без приставки Max), стал доступнее на 300 тыс. рублей (прямая скидка на него выросла с 50 тыс. до 350 тыс. рублей). На XCite X-Cross 8 прямая скидка увеличилась на 400 тыс. рублей, составив 450 тыс. рублей.

XCite X-Cross 7

Так, модель XCite X-Cross 7 с прямой скидкой в 350 000 рублей сейчас стоит 2 149 000-2 286 000 рублей в зависимости от комплектации. Стоимость XCite X-Cross 8 с дисконтом в 450 000 рублей составляет 2 549 000-2 949 000 рублей.

Под капотом XCite X-Cross 7 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л. с., бесступенчатый вариатор, привод передний. Кроссовер XCite X-Cross 8 оснащается 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра, 7-ступенчатым роботом. Привод передний либо полный.

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Источник: Автоновости дня