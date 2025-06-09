Названы самые дешевые российские кроссоверы и внедорожники

Топ-5 доступных отечественных кроссоверов и внедорожников

Самым дешевым новым российским автомобилем в категории кроссоверы и внедорожники стала Lada Niva Legend, чья стоимость стартует от 1 млн рублей.

Далее следует Lada Niva Travel. В начальной комплектации автомобиль стоит 1,3 млн рублей.

На третьей строчке УАЗ Хантер с ценой за стандартную версию 1,51 млн рублей.

Четвертое и пятое места заняли УАЗ Патриот и Москвич 3 стоимостью 1,68 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на покупку подержанных машин в лизинг резко вырос в России.

Lada Niva Travel Lada Niva Legend

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Источник: «Автоновости дня»