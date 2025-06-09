Названы самые дешевые российские кроссоверы и внедорожники
Топ-5 доступных отечественных кроссоверов и внедорожников
Самым дешевым новым российским автомобилем в категории кроссоверы и внедорожники стала Lada Niva Legend, чья стоимость стартует от 1 млн рублей.
Далее следует Lada Niva Travel. В начальной комплектации автомобиль стоит 1,3 млн рублей.
На третьей строчке УАЗ Хантер с ценой за стандартную версию 1,51 млн рублей.
Четвертое и пятое места заняли УАЗ Патриот и Москвич 3 стоимостью 1,68 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.
Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на покупку подержанных машин в лизинг резко вырос в России.
Lada Niva Travel
Lada Niva Legend
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Автоновости дня»
Фото:Depositphotos | АВТОВАЗ | «За рулем»
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09.06.2025
Фото:Depositphotos | АВТОВАЗ | «За рулем»
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