В Mitsubishi оценили возможность возобновления сборки автомобилей в РФ

Компания Mitsubishi сообщила об отсутствии планов по производству машин в России

В штаб-квартире Mitsubishi сообщили, что компания не рассчитывает возобновить сборку машин в России.

Генеральный менеджер по глобальным коммуникациям Mitsubishi Motors Юсуке Кавамото рассказал, что выпуск автомобилей Mitsubishi в России приостановили с апреля 2022 года, и компания официально решила не возобновлять его.

Кавамото отметил, что никакой дополнительной информации сейчас предоставить не может.

Ранее в ООО «ММС Рус» сообщили, что вся деятельность компании Mitsubishi в России сохранилась, за исключением официальных поставок машин. Уточняется, что все гарантийные обязательства и сервисное обслуживание поддерживаются в полном объеме.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на покупку подержанных машин в лизинг резко вырос в России.

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Источник: Autonews.ru