#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
26 июня
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах...
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...

В Mitsubishi оценили возможность возобновления сборки автомобилей в РФ

Компания Mitsubishi сообщила об отсутствии планов по производству машин в России

В штаб-квартире Mitsubishi сообщили, что компания не рассчитывает возобновить сборку машин в России.

Рекомендуем
Лада, Атом, Москвич и не только — 6 главных новинок лета

Генеральный менеджер по глобальным коммуникациям Mitsubishi Motors Юсуке Кавамото рассказал, что выпуск автомобилей Mitsubishi в России приостановили с апреля 2022 года, и компания официально решила не возобновлять его.

Кавамото отметил, что никакой дополнительной информации сейчас предоставить не может.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Ранее в ООО «ММС Рус» сообщили, что вся деятельность компании Mitsubishi в России сохранилась, за исключением официальных поставок машин. Уточняется, что все гарантийные обязательства и сервисное обслуживание поддерживаются в полном объеме.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на покупку подержанных машин в лизинг резко вырос в России.

Источник: Autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 652
14.06.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0