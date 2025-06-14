В Mitsubishi оценили возможность возобновления сборки автомобилей в РФ
В штаб-квартире Mitsubishi сообщили, что компания не рассчитывает возобновить сборку машин в России.
Генеральный менеджер по глобальным коммуникациям Mitsubishi Motors Юсуке Кавамото рассказал, что выпуск автомобилей Mitsubishi в России приостановили с апреля 2022 года, и компания официально решила не возобновлять его.
Кавамото отметил, что никакой дополнительной информации сейчас предоставить не может.
Ранее в ООО «ММС Рус» сообщили, что вся деятельность компании Mitsubishi в России сохранилась, за исключением официальных поставок машин. Уточняется, что все гарантийные обязательства и сервисное обслуживание поддерживаются в полном объеме.
Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на покупку подержанных машин в лизинг резко вырос в России.
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Источник: Autonews.ru