Подержанные вместо новых: ввоз автомобилей с пробегом резко вырос

В России импорт подержанных автомобилей вырос на 23%

На рынке новых автомобилей в России продолжается стагнация, а продажи машин с пробегом заметно выросли.

По данным главы «Автостата» Сергея Целикова, в мае текущего года в Россию ввезли более 37 тыс. подержанных импортных легковушек, что на 23% превышает показатели мая прошлого года.

Лидером среди марок по объему ввоза стала Toyota (21,8%). Далее следуют Honda (16,4%); BMW (8,9%); Kia (8,2%); Mercedes-Benz (5,3%).

Самыми популярными моделями стали Honda Freed (в мае в Россию ввезли 1480 штук), Honda Fit (1280 ед.), Toyota Corolla (1209 ед.), Honda Stepwgn (923 ед.) и Toyota Yaris (750 ед.).

При этом стоит отметить, что общий объем импорта б/у машин в РФ за первые 5 месяцев текущего года составил 142 тыс. единиц, что на 2% ниже результатов за аналогичный период 2024 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что старые дорожные камеры хотят заменить в России.

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Источник: telegram-канал директора агентства «Автостат» Сергея Целикова