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Сразу три кроссовера знакомого бренда подешевели в России: называем цены

Бренд Haval снизил цены на три своих кроссовера на 100-150 тыс. руб

Компания Haval изменила условия покупки кроссоверов M6, H3, Jolion и Dargo. Так, кроссовер Haval M6 2025 г. в. стал более доступным благодаря новой скидке в размере 150 тысяч рублей.

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С ее учетом он сейчас стоит 2 029 000 рублей. M6 2024 г. в. сейчас можно купить за 2 079 000 рублей (прежняя цена 2 179 000 рублей), но скидка при этом уменьшилась с 200 тысяч до 50 тысяч рублей.

Скидка на прошлогодние Haval H3 уменьшилась на 50 000 рублей и составляет 250 тысяч, стоимость кроссовера начинается от 2 699 000 рублей. H3 2025 г. в. будет стоить 2 799 000 рублей, но при этом скидка на модель с передним приводом увеличилась до 200 тысяч рублей.

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Haval M6
Haval M6

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Haval Jolion 2025 г. в. стоит от 2 149 000 рублей, скидка при этом уменьшилась со 100 до 50 тысяч рублей. На остальные комплектации скидка составляла 200 000 рублей, теперь 150 000 рублей.

Haval Dargo 2024 г. в. подешевел с 3 049 000 рублей до 2 899 000 рублей, но размер скидки скорректировали в меньшую сторону: с 200 до 50 тысяч рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что старые дорожные камеры хотят заменить в России.

Haval H3
Haval H3

Источник: Quto

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | За рулем
Количество просмотров 8127
13.06.2025 
Фото:Unsplash | За рулем
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