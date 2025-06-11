Эти автомобили могут самостоятельно включать поворотники

Новые машины BMW оснастят системой, которая сама включает поворотники

Новые машины немецкой марки BMW на платформе Neue Klasse будут оснащены инновационной системой помощи водителю.

Она работает в симбиозе с водителем: ассистенты машины не борются с человеком и не отвлекают его, а подстраиваются, чтобы сделать вождение более безопасным и комфортным. Основой системы iX3 стала вычислительная платформа, работающая на чипе Qualcomm Snapdragon Ride.

Ряд датчиков отвечают за мониторинг водителя и определяют направление его взгляда.

BMW Neue Klasse

Так, если в некоторых современных BMW в режиме автопилота водитель может посмотреть в боковое зеркало заднего вида, чтобы автомобиль начал смену полосы, то система iX3 позволит электрокару включить сигнал поворота при взгляде в зеркало до того, как водитель начнет перестроение.

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Источник: The Verge