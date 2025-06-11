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Эти автомобили могут самостоятельно включать поворотники

Новые машины BMW оснастят системой, которая сама включает поворотники

Новые машины немецкой марки BMW на платформе Neue Klasse будут оснащены инновационной системой помощи водителю.

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Она работает в симбиозе с водителем: ассистенты машины не борются с человеком и не отвлекают его, а подстраиваются, чтобы сделать вождение более безопасным и комфортным. Основой системы iX3 стала вычислительная платформа, работающая на чипе Qualcomm Snapdragon Ride.

Ряд датчиков отвечают за мониторинг водителя и определяют направление его взгляда.

BMW Neue Klasse
BMW Neue Klasse

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Так, если в некоторых современных BMW в режиме автопилота водитель может посмотреть в боковое зеркало заднего вида, чтобы автомобиль начал смену полосы, то система iX3 позволит электрокару включить сигнал поворота при взгляде в зеркало до того, как водитель начнет перестроение.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Госдуме хотят запретить символику Renault в России.

Источник: The Verge

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Ушакова Ирина
Фото:BMW
Количество просмотров 200
11.06.2025 
Фото:BMW
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