Китайские бренды окончательно осели в РФ? Вот цифры!

Целиков: 30% продающихся у нас китайских машин собраны в России

С января по май 2025 года в России продано более 240 тысяч новых легковых автомобилей китайских брендов.

Об этом сообщил руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, уточнив, что почти 74 тысячи машин из этого количества были собраны на территории РФ. Это 30% от всех проданных у нас «китайцев». По всей видимости, эти данные не учитывают сборку машин под локальными брендами, по факту являющимися продукцией компанией из КНР, а относятся лишь к «натуральным» китайским автомобильным маркам.

Какая же из них максимально прочно «осела» в России? Что ж, тут обошлось без сюрпризов.

Наибольшее количество новых легковых машин местной сборки реализовал в России бренд Haval – 50,8% из указанных 74 тысяч выпущены под Тулой и в Калуге.

Вторая строчка – у Chery, имеющей 28,8% от общего объема «локальных китайцев».

Дальнейшие фигуранты топ-5 идут с большим отставанием: это калининградские BAIC (3,9%), SWM (3,7%) и Kaiyi (2,8%). А в целом в России сейчас собирают автомобили более 10 китайских брендов, отмечает эксперт.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Сергей Целиков – Автостат