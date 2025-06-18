#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...
Интерьер Ford Explorer Tremor 2026
25 июня
Популярный внедорожник Ford получил версию для любителей приключений
Ford представил внедорожник Explorer Tremor...

Китайские бренды окончательно осели в РФ? Вот цифры!

Целиков: 30% продающихся у нас китайских машин собраны в России

С января по май 2025 года в России продано более 240 тысяч новых легковых автомобилей китайских брендов.

Рекомендуем
36 000 км с китайским внедорожником — детальный отчет

Об этом сообщил руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, уточнив, что почти 74 тысячи машин из этого количества были собраны на территории РФ. Это 30% от всех проданных у нас «китайцев». По всей видимости, эти данные не учитывают сборку машин под локальными брендами, по факту являющимися продукцией компанией из КНР, а относятся лишь к «натуральным» китайским автомобильным маркам.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Какая же из них максимально прочно «осела» в России? Что ж, тут обошлось без сюрпризов.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Наибольшее количество новых легковых машин местной сборки реализовал в России бренд Haval – 50,8% из указанных 74 тысяч выпущены под Тулой и в Калуге.

Вторая строчка – у Chery, имеющей 28,8% от общего объема «локальных китайцев».

Дальнейшие фигуранты топ-5 идут с большим отставанием: это калининградские BAIC (3,9%), SWM (3,7%) и Kaiyi (2,8%). А в целом в России сейчас собирают автомобили более 10 китайских брендов, отмечает эксперт.

Источник: Сергей Целиков – Автостат

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 334
18.06.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0