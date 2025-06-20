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«Мускулистый вид»: китайцы высказалась о внешности нового российского кроссовера

Дизайн кроссовера Lada Azimut оценили в Китае

Обозреватели китайских автомобильных СМИ оценили внешность кроссовера Lada Azimut. Так, автор издания Autohome.cn.com назвал стилевую концепцию Lada Azimut высокотехнологичной.

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Отмечается, что кроссовер «перенял культовый Х-образный дизайн, используемый на других моделях Lada». Боковые выштамповки придают новинке «еще более мускулистый вид».

Автор материала похвалил задние фонари кроссовера, которые имеют простой и технологичный дизайн и соединены сквозной светодиодной полосой посередине.

Также журналист отметил, что серебристые накладки под алюминий делают внешность автомобиля более внедорожной.

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Lada Azimut
Lada Azimut

Ранее «За рулем» сообщал, что Kia на закрытой встрече с дилерами раскрыла детали плана возвращения в РФ.

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Источник: Autohome.cn.com

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 5683
20.06.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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