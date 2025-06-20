«Мускулистый вид»: китайцы высказалась о внешности нового российского кроссовера
Дизайн кроссовера Lada Azimut оценили в Китае
Обозреватели китайских автомобильных СМИ оценили внешность кроссовера Lada Azimut. Так, автор издания Autohome.cn.com назвал стилевую концепцию Lada Azimut высокотехнологичной.
Отмечается, что кроссовер «перенял культовый Х-образный дизайн, используемый на других моделях Lada». Боковые выштамповки придают новинке «еще более мускулистый вид».
Автор материала похвалил задние фонари кроссовера, которые имеют простой и технологичный дизайн и соединены сквозной светодиодной полосой посередине.
Также журналист отметил, что серебристые накладки под алюминий делают внешность автомобиля более внедорожной.
Lada Azimut
Ранее «За рулем» сообщал, что Kia на закрытой встрече с дилерами раскрыла детали плана возвращения в РФ.
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Источник: Autohome.cn.com
Фото:АВТОВАЗ
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20.06.2025
Фото:АВТОВАЗ
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