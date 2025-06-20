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Ладу Iskra будут собирать на еще одном заводе

«Автозавод Санкт-Петербург» начнет выпуск модели Lada Iskra в сентябре

На проходящем в Петербурге форуме ПМЭФ-2025 подписано соглашение об организации сборки автомобилей семейства Lada Iskra на предприятии «Автозавод Санкт-Петербург».

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Также о скором начале сборки заявил в интервью ТАСС вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. А глава АВТОВАЗа Максим Соколов уточнил, что производство начнется уже в сентябре, а до конца 2025 года «Автозавод Санкт-Петербург» выпустит около 4 тысяч единиц модели Lada Iskra. Что касается планов на 2026 год, то по его итогам количество должно быть удвоено, то есть составить 8 тысяч машин.

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Напомним, с апреля 2025 года Lada Iskra производится на заводе АВТОВАЗа в Тольятти. А «Автозавод Санкт-Петербург» ранее являлся заводом Nissan в России (остановлен в марте 2022 года).

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В своей новейшей истории этот завод успел повыпускать кроссоверы Xcite, являющиеся переименованными копиями Chery. Сборка началась в марте 2024 года, и до конца года предприятие выпустило 20 тысяч автомобилей. При этом со старта продаж в мае 2024 года дилеры за год продали примерно 8 тысяч. В июне 2025-го машины Xcite продавали со скидками 300-400 тысяч рублей.

По оценкам «Автостата», нынешних запасов хватит на весь текущий год и останется на 2026-й. Пресс-служба завода опровергала предположения о закрытии проекта.

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Источник: ТАСС

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Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 1261
20.06.2025 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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