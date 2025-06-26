Владимир Ефимов: началась разработка проекта новых дорог в Сокольниках

В Сокольниках построят новые дороги к спортивным объектам

Началась разработка проекта планировки территории (ППТ) улично-дорожной сети в районе Сокольники. Новые дороги построят в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП).

Владимир Ефимов, Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

– Общая площадь территории, для которой разработают ППТ, составляет около четырех гектаров. Она находится на пересечении Большой Оленьей улицы и проспекта Ветеранов, Малого Оленьего переулка и улицы Олений Вал. В рамках проекта предусмотрено строительство улично-дорожной сети, необходимой для полноценного функционирования современной спортивно-тренировочной базы футбольного клуба «Спартак-Москва». Это пример того, как город создает инфраструктуру в поддержку спортивных инициатив, одновременно развивая район и делая его комфортнее для жителей.

Реализация проекта обеспечит удобные транспортные связи для спортсменов, сотрудников и посетителей объекта, а также разгрузит улично-дорожную сеть в этой части района.

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская добавила, что развитие улично-дорожной сети создаст дополнительные предпосылки для благоустройства прилегающих территорий и сделает район более доступным и привлекательным как для жителей, так и для гостей города. Она отметила, что в результате улучшится организация движения, сократится время в пути, а также появятся новые маршруты и удобные пешеходные связи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе строительства улично-дорожной сети в районе Раменки.

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Источник: Дептранс Москвы