Вдребезги? Детальный разбор краш-теста Искры!

АВТОВАЗ рассказал, почему Lada Iskra получила 4 звезды на краш-тесте

Пресс-служба АВТОВАЗа опубликовала видео с подробностями прошедших недавно краш-тестов новой модели Lada Iskra. Как ранее сообщал «За рулем», Искра прошла две серии испытаний на пассивную безопасность.

Одна из них проводилась по правилам ЕЭК ООН, что необходимо для национальной сертификации автомобиля и допуска к продажам. А вторая серия тестов – по методике потребительского краш-теста ARCAP. Одно из различий методик в том, что первая ведется по системе «прошел или не прошел», а вторая – предполагает балльную систему и присвоение звезд: максимум – четыре.

При этом оба варианта включают в себя фронтальный удар с 40-процентным перекрытием в сминаемый барьер – так имитируется лобовое столкновение с таким же автомобилем. И тут проявляется еще одно методологическое различие: если «сертификационный» фронтальный удар выполняется на 56 км/ч, то «потребительский» – уже на 64 км/ч.

В связи с этим интересный факт в опубликованном ролике упомянул руководитель проекта Искры по пассивной безопасности Александр Суненков. По его словам, повышение скорости на 8 км/ч может показаться небольшим, но кинетическая энергия при ударе в данных условиях возрастает на величину около 30-35%. Специалист рассказал, за чего Искре удалось показать уровень лучших аналогов B-класса и «старшей сестры» Весты.