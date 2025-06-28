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Лимит на автокредиты вступит в силу 1 июля: что изменится для заемщиков

Эксперт Марголин: автокредиты подорожают для части россиян с 1 июля

С 1 июля в России вступает в силу лимит на выдачу автокредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

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Это усложнит процесс и увеличит сроки оформления займа для клиента, а еще такие займы станут менее доступными, считают эксперты.

Закон о наделении Банка России полномочиями по ограничению выдачи кредитов приняли в ноябре 2024 года. Отмечается, что такие лимиты позволяют сдерживать рост закредитованности россиян и предотвращать накопление рисков банками и микрофинансовыми организациями (МФО).

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Президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин отметил, что в организации политику ЦБ в данном случае поддерживают.

Руководитель продаж сервиса «еКредит» Никита Марголин отмечает, что теперь банки и МФО смогут выдавать не более 20% тем заемщикам, которые тратят на обслуживание долгов более 50% от общего дохода, от общего числа новых займов.

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Также для крупных автокредитов (на суммы более 1 млн руб.) официальное подтверждение заработка станет стандартным требованием. Это усложнит процесс и увеличит сроки оформления займа.

«Таким образом, для части заемщиков с высокой, но формально допустимой (менее 50%) долговой нагрузкой кредит может стать ощутимо дороже или менее доступным из-за возросших требований», – подытожил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ придумал название для новой модели.

Источник: Autonews.ru

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 18
28.06.2025 
Фото:Depositphotos
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