Знакомый европейский кроссовер снова можно купить в России: цены доступны
Популярный кроссовер Renault Duster продолжает продаваться в России, новые модели в старом кузове доступны в различных городах страны по цене от 2 591 000 рублей. За столько новый Дастер готова привезти под заказ компания из Новосибирска.
Автомобиль выпущен для рынка Ближнего Востока. Он оснащен 115-сильным 1,6-литровым атмосферным мотором, вариатором, привод передний. Автомобиль предлагается в богатой комплектации.
Renault Duster второго поколения продаются сейчас в ряде российских регионов.
Дастер второго поколения официально вышел на российский рынок в феврале 2021 года. Тогда он был доступен в пяти комплектациях с пятью силовыми агрегатами на выбор.
Ранее «За рулем» перечислил причины, из-за которых россияне решают продать свои любимые иномарки.
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Источник: «Автоновости дня»