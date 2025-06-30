Знакомый европейский кроссовер снова можно купить в России: цены доступны

В России в продаже появились новые Renault Duster по цене от 2,6 млн рублей

Популярный кроссовер Renault Duster продолжает продаваться в России, новые модели в старом кузове доступны в различных городах страны по цене от 2 591 000 рублей. За столько новый Дастер готова привезти под заказ компания из Новосибирска.

Автомобиль выпущен для рынка Ближнего Востока. Он оснащен 115-сильным 1,6-литровым атмосферным мотором, вариатором, привод передний. Автомобиль предлагается в богатой комплектации.

Renault Duster второго поколения продаются сейчас в ряде российских регионов.

Дастер второго поколения официально вышел на российский рынок в феврале 2021 года. Тогда он был доступен в пяти комплектациях с пятью силовыми агрегатами на выбор.

Renault Duster

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Источник: «Автоновости дня»