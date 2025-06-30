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Знакомый европейский кроссовер снова можно купить в России: цены доступны

В России в продаже появились новые Renault Duster по цене от 2,6 млн рублей

Популярный кроссовер Renault Duster продолжает продаваться в России, новые модели в старом кузове доступны в различных городах страны по цене от 2 591 000 рублей. За столько новый Дастер готова привезти под заказ компания из Новосибирска.

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Автомобиль выпущен для рынка Ближнего Востока. Он оснащен 115-сильным 1,6-литровым атмосферным мотором, вариатором, привод передний. Автомобиль предлагается в богатой комплектации.

Renault Duster второго поколения продаются сейчас в ряде российских регионов.

Дастер второго поколения официально вышел на российский рынок в феврале 2021 года. Тогда он был доступен в пяти комплектациях с пятью силовыми агрегатами на выбор.

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Renault Duster
Renault Duster

Ранее «За рулем» перечислил причины, из-за которых россияне решают продать свои любимые иномарки.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Renault
Количество просмотров 9
30.06.2025 
Фото:Renault
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+28