Представлен уникальный Гелендваген в стиле викингов с четырьмя ружьями

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Тюнинг-ателье Carlex показало необычный Mercedes G-Class в скандинавском стиле

Тюнинг-ателье Carlex Design презентовало особую версию Mercedes-Benz G-Class под названием G-Viking в скандинавском стиле.

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У этого авто уникальная двухцветная окраска кузова с серебристым и коричневым цветами, в лакокрасочное покрытие добавлена алмазная крошка.

На крыше и других элементах экстерьера можно увидеть гравировку со множеством визуальных отсылок к скандинавским сказаниям.

Салон G-Viking сильно отличается от традиционного G-Class. Сиденья перетянуты эксклюзивной кожей ручной выделки. Тюнинг-ателье заявляет, что центральный тоннель отделан кожей тюленя. Также почти везде встречается та же гравировка, что и на крыше.

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В багажнике автомобиля есть четыре специальных отсека для хранения винтовок. Само оружие, а также небольшой комплект по уходу за ним, продаются в комплекте с авто.

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Mercedes-Benz G-Viking
Mercedes-Benz G-Viking
Mercedes-Benz G-Viking
Mercedes-Benz G-Viking
Mercedes-Benz G-Viking
Mercedes-Benz G-Viking
Mercedes-Benz G-Viking
Mercedes-Benz G-Viking
Mercedes-Benz G-Viking
Mercedes-Benz G-Viking

Источник: Carlex Design

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Carlex
Количество просмотров 2498
01.07.2025 
Фото:Carlex
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Страшный.
Недостатки:
Все ломается.
Комментарий:
Лучше танк купить и не морочить голову.
+4