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Топ-10 самых дешевых новых автомобилей в РФ в июле

От 750 000 рублей: Названы самые доступные новые машины в России

Среди самых доступных легковых машин в РФ на 1 июля 2025 года лидирует Lada Granta, цена которой начинается от 749 900 руб.

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Самым доступным внедорожником стала Niva Legend стоимостью от 1,06 млн руб., с классическим полным приводом и скромной комплектацией.

Далее следует пятидверная версия Lada Niva Travel с обновленным дизайном стоимостью от 1,31 млн руб.

Самой доступной иномаркой стал BAIC U5 Plus по цене от 1,39 млн руб. Седан представлен в богатой базовой комплектации, включающей камеру, мультимедийную систему и бесключевой доступ.

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Также в топ-10 самых доступных новых машин в России попали Lada Vesta (от 1,46 млн руб.), Livan X3 Pro (от 1,48 млн руб.), Changan Alsvin (от 1,50 млн руб.), УАЗ Хантер (от 1,51 млн руб.) и JAC JS3 (от 1,55 млн руб.), Lada Largus (от 1,66 млн руб.).

Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд iCaur начали регистрировать в России.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2881
01.07.2025 
Фото:Depositphotos
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