Ищете недорогой внедорожник? Пять самых доступных вариантов

Топ-5 самых дешевых полноприводных внедорожников в России

Автомобильный портал «Автоновости дня» составил перечень самых доступных полноприводных автомобилей на российском рынке на конец июня 2025 года.

На первой строчке трехдверный классический внедорожник Lada Niva Legend стоимостью от 1 059 000 рублей с постоянным полным приводом в базовой комплектации.

Автомобиль оснащен 1,7-литровым мотором мощностью 83 л. с., МКП. Клиренс в 200 мм и полный привод делают эту модель популярной, несмотря на бедное оснащение.

Lada Niva Legend

Вторую строчку занимает Lada Niva Travel стоимостью от 1 314 000 рублей. Клиренс составляет 220 мм, у автомобиля есть обогреваемые зеркала, светодиодные задние фонари, буксировочные проушины и пластиковая защита днища. Оснащен внедорожник мотором объемом 1,7 литра мощностью 80 л. с.

Lada Niva Travel

На третьем месте УАЗ Хантер по цене от 1 510 000 рублей. Под капотом этого внедорожника 2,7-литровый двигатель мощностью 112 л. с.

Далее следуют УАЗ Патриот и Dongfeng DFSK ix7 с ценами в 1,68 и 3 млн соответственно.

Ранее «За рулем» перечислил причины, из-за которых россияне решают продать свои любимые иномарки.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Автоновости дня»