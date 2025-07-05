Ищете недорогой внедорожник? Пять самых доступных вариантов
Автомобильный портал «Автоновости дня» составил перечень самых доступных полноприводных автомобилей на российском рынке на конец июня 2025 года.
На первой строчке трехдверный классический внедорожник Lada Niva Legend стоимостью от 1 059 000 рублей с постоянным полным приводом в базовой комплектации.
Автомобиль оснащен 1,7-литровым мотором мощностью 83 л. с., МКП. Клиренс в 200 мм и полный привод делают эту модель популярной, несмотря на бедное оснащение.
Вторую строчку занимает Lada Niva Travel стоимостью от 1 314 000 рублей. Клиренс составляет 220 мм, у автомобиля есть обогреваемые зеркала, светодиодные задние фонари, буксировочные проушины и пластиковая защита днища. Оснащен внедорожник мотором объемом 1,7 литра мощностью 80 л. с.
На третьем месте УАЗ Хантер по цене от 1 510 000 рублей. Под капотом этого внедорожника 2,7-литровый двигатель мощностью 112 л. с.
Далее следуют УАЗ Патриот и Dongfeng DFSK ix7 с ценами в 1,68 и 3 млн соответственно.
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Источник: «Автоновости дня»