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Перевозчики ждут специальную машину для такси: какой она должна быть

В России перевозчики просят создать адаптированный автомобиль для такси

Российские перевозчики заявили о необходимости создания адаптированного автомобиля для такси. Перевозчики отмечают: из-за низкой надежности существующие модели автомобилей без технической адаптации не способны полноценно работать в мегаполисах, а их экономика является малорентабельной.

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Авто, которые используют в такси, изначально создавались для личных нужд и не предназначались для активных перевозок пассажиров.

В связи с этим перевозчики требуют разработать спецверсию автомобилей для такси с надежным мотором, усиленной подвеской, упрощенным салоном для легкой чистки, большим багажником и опционально устанавливаемом на заводе газобаллонным оборудованием.

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Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с турбомотором 1.6 будут выпускать в России.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:steampowered.com
Количество просмотров 150
02.07.2025 
Фото:steampowered.com
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