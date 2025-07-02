Перевозчики ждут специальную машину для такси: какой она должна быть

В России перевозчики просят создать адаптированный автомобиль для такси

Российские перевозчики заявили о необходимости создания адаптированного автомобиля для такси. Перевозчики отмечают: из-за низкой надежности существующие модели автомобилей без технической адаптации не способны полноценно работать в мегаполисах, а их экономика является малорентабельной.

Авто, которые используют в такси, изначально создавались для личных нужд и не предназначались для активных перевозок пассажиров.

В связи с этим перевозчики требуют разработать спецверсию автомобилей для такси с надежным мотором, усиленной подвеской, упрощенным салоном для легкой чистки, большим багажником и опционально устанавливаемом на заводе газобаллонным оборудованием.

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с турбомотором 1.6 будут выпускать в России.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Известия»