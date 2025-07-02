#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Buick GL8
16 июля
Представлен новый, просторный и технологичный, с хорошим запасом хода минивэн
Buick представила новый гибридный минивэн GL8 с...
Geely Atlas
16 июля
Популярный кроссовер в новом кузове уже начали продавать в РФ: цена приятно удивит
В России появился в продаже рестайлинговый...
Машина не выходит из строя мгновенно: эти признаки укажут на скорую поломку
16 июля
Машина не выходит из строя мгновенно: эти признаки укажут на скорую поломку
Гонщик Носов перечислил признаки скорой поломки...

Начались продажи корейского кроссовера по цене Гранты

В КНР стартовали продажи обновленного Kia Seltos стоимостью 850 тыс. рублей

В КНР в продаже появился Kia Seltos 2026 модельного года. В рамках июльской акции он доступен за 78 тысяч юаней (852 тыс. рублей). Без учета июльской «летней» акции автомобиль стоит от 110 до 160 тысяч юаней (1,2-1,75 млн рублей).

Рекомендуем
Кроссовер с вариатором дешевле миллиона – 5 вариантов к рассмотрению

Экстерьер обновленного кроссовера выполнен в сдержанном, технократичном стиле с акцентом на прямолинейные формы, светодиодную подсветку и выразительные 17-дюймовые колесные диски.

Модель выделяет отказ от чрезмерной цифровизации в пользу продуманного баланса между экранами и физическими кнопками. Несмотря на наличие панели с двойными экраном по 10,25 дюйма каждый и расширенного набора онлайн-сервисов Kia Connect (включая навигацию, удаленный доступ и голосовое управление), у кроссовера сохранены интуитивные кнопки и физические селекторы. Это стало ответом на растущий запрос потребителей на эргономику и безопасность.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Автомобиль получил широкий комплекс активной безопасности.

Гамма силовых агрегатов включает в себя атмосферник объемом 1,5 литра (115 л.с., 144 Н.м) и бесступенчатую трансмиссию IVT, а также турбомотор 1,4T (140 л.с., 242 Н.м) с роботом 7DCT. Привод исключительно передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с турбомотором 1.6 будут выпускать в России.

Kia Seltos 2025
Kia Seltos 2025
Kia Seltos 2025

Источник: IThome

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:ITHome
Количество просмотров 220715
02.07.2025 
Фото:ITHome
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Kia Seltos

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв