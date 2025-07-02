Начались продажи корейского кроссовера по цене Гранты

В КНР стартовали продажи обновленного Kia Seltos стоимостью 850 тыс. рублей

В КНР в продаже появился Kia Seltos 2026 модельного года. В рамках июльской акции он доступен за 78 тысяч юаней (852 тыс. рублей). Без учета июльской «летней» акции автомобиль стоит от 110 до 160 тысяч юаней (1,2-1,75 млн рублей).

Экстерьер обновленного кроссовера выполнен в сдержанном, технократичном стиле с акцентом на прямолинейные формы, светодиодную подсветку и выразительные 17-дюймовые колесные диски.

Модель выделяет отказ от чрезмерной цифровизации в пользу продуманного баланса между экранами и физическими кнопками. Несмотря на наличие панели с двойными экраном по 10,25 дюйма каждый и расширенного набора онлайн-сервисов Kia Connect (включая навигацию, удаленный доступ и голосовое управление), у кроссовера сохранены интуитивные кнопки и физические селекторы. Это стало ответом на растущий запрос потребителей на эргономику и безопасность.

Автомобиль получил широкий комплекс активной безопасности.

Гамма силовых агрегатов включает в себя атмосферник объемом 1,5 литра (115 л.с., 144 Н.м) и бесступенчатую трансмиссию IVT, а также турбомотор 1,4T (140 л.с., 242 Н.м) с роботом 7DCT. Привод исключительно передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с турбомотором 1.6 будут выпускать в России.

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Источник: IThome