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Названы серьезные недостатки популярного чешского лифтбека

Эксперт Житнухин перечислил главные плюсы и минусы Skoda Octavia

Лифтбек Skoda Octavia четвертого поколения пользуется популярностью в России. О преимуществах и недостатках модели рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

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Среди слабых мест Skoda Octavia четвертого поколения он отметил мягкие амортизаторы, что вызывает дискомфорт при движении по неровным дорогам. Также лифтбек страдает повышенной раскачкой кузова. Система «старт-стоп» может сбоить, а расположение некоторых органов управления может показаться непривычным, рассказал Житнухин.

Моторы, устанавливаемые на модель, отличаются надежностью. Это классический атмосферник 1.6, он самый массовый, турбомоторы 1.4 и 2.0. Их средний ресурс составляет 250–300 тыс. километров, но при надлежащем обслуживании и своевременной замене масла он может быть намного выше.

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ТЕСТ МАСЕЛ
Skoda Octavia
Skoda Octavia

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У роботизированных коробок передач при спортивной манере вождения быстро выходят из строя сцепления. Частые рывки провоцируют перегрев и преждевременный износ мехатроника.

Среди плюсов Skoda Octavia эксперт отметил просторный багажник вместительностью 578 литров и современный дизайн.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:«За рулем» | Skoda
Количество просмотров 1607
03.07.2025 
Фото:«За рулем» | Skoda
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Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+10