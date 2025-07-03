Названы серьезные недостатки популярного чешского лифтбека

Эксперт Житнухин перечислил главные плюсы и минусы Skoda Octavia

Лифтбек Skoda Octavia четвертого поколения пользуется популярностью в России. О преимуществах и недостатках модели рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Среди слабых мест Skoda Octavia четвертого поколения он отметил мягкие амортизаторы, что вызывает дискомфорт при движении по неровным дорогам. Также лифтбек страдает повышенной раскачкой кузова. Система «старт-стоп» может сбоить, а расположение некоторых органов управления может показаться непривычным, рассказал Житнухин.

Моторы, устанавливаемые на модель, отличаются надежностью. Это классический атмосферник 1.6, он самый массовый, турбомоторы 1.4 и 2.0. Их средний ресурс составляет 250–300 тыс. километров, но при надлежащем обслуживании и своевременной замене масла он может быть намного выше.

Skoda Octavia

У роботизированных коробок передач при спортивной манере вождения быстро выходят из строя сцепления. Частые рывки провоцируют перегрев и преждевременный износ мехатроника.

Среди плюсов Skoda Octavia эксперт отметил просторный багажник вместительностью 578 литров и современный дизайн.

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Источник: «Газета.Ru»