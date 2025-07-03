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1,5 л, автомат: недорогой седан надежной марки снова продают в России

В России появились в продаже новые Skoda Rapid из КНР по цене от 2,3 млн рублей

В Россию продолжают привозить китайскую версию популярного автомобиля Skoda Rapid в кузове седан, цена сейчас начинается от 2 288 000 рублей.

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За столько новый автомобиль в богатой комплектации предлагает дилер из Казани. У седана кожаный салон, люк в крыше, мультимедиа с большим дисплеем, датчики дождя и света, климат-контроль, круиз-контроль, мультируль, зимний пакет и другое.

Другой автосалон из Казани предлагает аналогичный автомобиль за 2 360 000 рублей, в Пензе частник за такую машину просит 2 400 000 рублей. От версий российской сборки эти седаны отличают другие бамперы, фары от более современных моделей Skoda, а также измененные решетка радиатора, капот и крылья.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
Skoda Rapid
Skoda Rapid

Под капотом у всех этих Skoda Rapid 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 112 л. с., 6-ступенчатая АКП.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 14452
03.07.2025 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Rapid  (11)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Rapid   2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Динамичный, клиренс 18 см, эргономика салона, продуманный до мелочей.
Недостатки:
замечены не были
Комментарий:
АМ 2019 года выпуска, 1рест, 1.4 czca, dsg 7 (dq200), комплектация актив + ( есть все кроме спортивных сидений и черных безделушек ). На данный момент, исходя из своих наблюдений - могу отметить, что старый рапид лучше нового. Объективно ничего нового в новой модели не появилось: платформа та-же, оснащение то-же, более того - на чем - то в новом рапиде сэкономили ( бардачек без микролифта, воздуховоды в салоне стали хлипкими), за то ценник выкатить не забыли :) Такое ощущение что просто на скорую руку что - то состряпали, просто потому, что пора бы уже модель обновить... Ну это ладно. Самый кекес заключается в том, что еще и WV Polo обновили) Так вот что новый рапид, что пылесос, теперь ничем не отличаются, кроме морды, и ОТСУТСТВИЕМ У ПОЛО ТУМАНОК В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ И КАК ДОП. ОБАРУДОВАНИЯ) Они туда вместо туманок-парктроники вкорячили))) М-Маркетинг.
+6