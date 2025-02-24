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Знакомая недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке

В России появились в продаже новые Skoda Rapid из КНР по цене от 2,2 млн рублей

В Россию продолжают привозить китайскую версию популярного автомобиля Skoda Rapid в кузове седан, цена сейчас начинается от 2 200 000 рублей. За столько автомобиль из наличия с полным пакетом документов для постановки на учет предлагает частник из Ростова-на-Дону.

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Авто предлагается в максимальной комплектации, включающей шесть подушек безопасности, датчики давления в шинах, медиасистему с тачскрином, навигацией и поддержкой Android Auto, однозонный климат-контроль, круиз-контроль и прочее.

Два аналогичных авто предлагаются из наличия в двух мультибрендовых автосалонах из Казани по цене 2 250 000 и 2 360 000 рублей. Самый дорогой экземпляр продает частник из Пензы за 2 400 000 рублей.

Skoda Rapid
Skoda Rapid

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От «российских» Skoda Rapid китайские отличаются в основном кузовом. Это седаны, а в России выпускали пятидверные лифтбеки. Все китайские Skoda Rapid оснащаются 1,5-литровым бензиновым атмосферником MPI мощностью 112 л. с., АКП, привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры назвали цены на автомобили Toyota с гарантией.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 15
24.02.2025 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Rapid  (11)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Rapid   2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Динамичный, клиренс 18 см, эргономика салона, продуманный до мелочей.
Недостатки:
замечены не были
Комментарий:
АМ 2019 года выпуска, 1рест, 1.4 czca, dsg 7 (dq200), комплектация актив + ( есть все кроме спортивных сидений и черных безделушек ). На данный момент, исходя из своих наблюдений - могу отметить, что старый рапид лучше нового. Объективно ничего нового в новой модели не появилось: платформа та-же, оснащение то-же, более того - на чем - то в новом рапиде сэкономили ( бардачек без микролифта, воздуховоды в салоне стали хлипкими), за то ценник выкатить не забыли :) Такое ощущение что просто на скорую руку что - то состряпали, просто потому, что пора бы уже модель обновить... Ну это ладно. Самый кекес заключается в том, что еще и WV Polo обновили) Так вот что новый рапид, что пылесос, теперь ничем не отличаются, кроме морды, и ОТСУТСТВИЕМ У ПОЛО ТУМАНОК В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ И КАК ДОП. ОБАРУДОВАНИЯ) Они туда вместо туманок-парктроники вкорячили))) М-Маркетинг.
+6