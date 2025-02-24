Знакомая недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке

В России появились в продаже новые Skoda Rapid из КНР по цене от 2,2 млн рублей

В Россию продолжают привозить китайскую версию популярного автомобиля Skoda Rapid в кузове седан, цена сейчас начинается от 2 200 000 рублей. За столько автомобиль из наличия с полным пакетом документов для постановки на учет предлагает частник из Ростова-на-Дону.

Авто предлагается в максимальной комплектации, включающей шесть подушек безопасности, датчики давления в шинах, медиасистему с тачскрином, навигацией и поддержкой Android Auto, однозонный климат-контроль, круиз-контроль и прочее.

Два аналогичных авто предлагаются из наличия в двух мультибрендовых автосалонах из Казани по цене 2 250 000 и 2 360 000 рублей. Самый дорогой экземпляр продает частник из Пензы за 2 400 000 рублей.

Skoda Rapid

От «российских» Skoda Rapid китайские отличаются в основном кузовом. Это седаны, а в России выпускали пятидверные лифтбеки. Все китайские Skoda Rapid оснащаются 1,5-литровым бензиновым атмосферником MPI мощностью 112 л. с., АКП, привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры назвали цены на автомобили Toyota с гарантией.

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Источник: «Автоновости дня»