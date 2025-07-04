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Обслуживание автомобилей Lada подорожало

АВТОВАЗ поднял цены на техобслуживание

Рекомендованные цены техобслуживания автомобилей Lada повысились. Это первое увеличение стоимости ТО начиная с января 2023 года.

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Стоимость ТО Lada Vesta 1.6 л (90 л.с.), 5МТ выросла на 13,6%. С другими силовыми агрегатами стоимость обслуживания увеличилась на 10%. Появилась цена ТО для версии с 6-ступенчатой МКП, обслуживать ее стало дороже (+28%), чем 5-ступенчатую.

ТО Lada Granta в версии 1,6 л (106 л. с.) с МКП подорожало на 10%. С другими силовыми агрегатами обслуживание стало дороже на 2-4%. ТО Ларгуса и семейства Niva выросло на 10%.

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Стоит учесть, что максимальная розничная цена может отличаться от действительных цен официальных дилеров Lada. Дилеры могут устанавливать стоимость предложения меньше, чем рекомендованная максимальная розничная цена.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely высказалась об уходе из России.

Источник: «Лада.Онлайн»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 552
04.07.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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