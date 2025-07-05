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Как повысить шансы на получение автокредита: рекомендации эксперта

Эксперт Малафеева: до получения автозайма нужно узнать свой кредитный рейтинг

Россиянам, желающим повысить шансы на получение автокредита, нужно заранее проверить кредитную историю, например, через портал «Госуслуги», отмечает сотрудник отдела дополнительных финансовых услуг (ОДФУ) одного из дилеров популярного китайского бренда Екатерина Малафеева.

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Она пояснила, что банки оценивают все параметры, в том числе неоплаченные штрафы, просрочки платежей по ЖКХ, задолженности по налогам, поэтому важно все их заранее погасить.

Если в кредитной истории есть ошибки или устаревшие данные, нужно устранить их путем оспаривания через ЦБ РФ или бюро кредитных историй (НБКИ, ОКБ и другие). Еще следует отказаться от ненужных кредиток и найти поручителя.

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Нередко люди при оформлении автокредита не сообщают о долгах по кредитам, заявляют нереальный доход. В процессе проверки эти факты вскрываются, банк выдает отказ, а повторная заявка возможна как через час, так и через несколько недель.

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«Если мы изначально знаем ваши слабые места, можем их прикрыть», – отетила Малафеева.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely высказалась об уходе из России.

Источник: kp.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
Количество просмотров 58
05.07.2025 
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
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