#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Аквариум под капотом Li Auto L9
16 июля
Автомобилист превратил капот своего кроссовера в аквариум: для чего он это сделал
В КНР владелец Li Auto L9 установил в свой...
Интерьер Honda Vezel
16 июля
1,5 л, 124 л. с.: эти новые японские кроссоверы стоят дешевле 2 млн рублей
В РФ появились в продаже новые кроссоверы Honda...
Li i6
16 июля
Популярный в России бренд готовит свою самую доступную модель
Li Auto представит доступный электрокроссовер...

Названо условие, при котором может произойти оживление рынка авто

Эксперт Тюктеев: снижение ставки ЦБ на 4-5% даст необходимый авторынку импульс

Оживление авторынка в РФ может произойти при снижении ключевой ставки до 15%, что маловероятно до 2026 года, считают участники рынка.

Рекомендуем
Самые дешевые иномарки на нашем рынке — от 30 000 рублей!

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что серьезные изменения с точки зрения спроса возможны тогда, когда ставка рефинансирования опустится до 15% и ниже. По прогнозам компании, это маловероятно раньше 2026 года, отметил он.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев полагает, что уменьшение ключевой ставки на 4-5% даст необходимый рынку импульс, отложенный спрос, а «частичное вливание денежных средств населения из депозитов на авторынок может сотворить чудеса».

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely высказалась об уходе из России.

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 550
06.07.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0