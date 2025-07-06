Названо условие, при котором может произойти оживление рынка авто

Эксперт Тюктеев: снижение ставки ЦБ на 4-5% даст необходимый авторынку импульс

Оживление авторынка в РФ может произойти при снижении ключевой ставки до 15%, что маловероятно до 2026 года, считают участники рынка.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что серьезные изменения с точки зрения спроса возможны тогда, когда ставка рефинансирования опустится до 15% и ниже. По прогнозам компании, это маловероятно раньше 2026 года, отметил он.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев полагает, что уменьшение ключевой ставки на 4-5% даст необходимый рынку импульс, отложенный спрос, а «частичное вливание денежных средств населения из депозитов на авторынок может сотворить чудеса».

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely высказалась об уходе из России.

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Источник: ТАСС