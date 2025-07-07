Масштабное изменение цен: ряд китайских брендов в России пересмотрели прайс-листы

Эксперт Мосеев: В России за прошедшую неделю 11 автобрендов изменили цены

В течение первой недели июля ряд китайских автопроизводителей на российском рынке пересмотрели прайс-листы и условия акций.

Отмечается повсеместное снижение как цен, так и скидок, но в некоторых случаях это оказалось лишь уловкой, информируют автоэксперт Олег Мосеев и сервис Cargument.

Так, Chery Tiggo 8 Pro Max New подешевел на 130-380 тысяч рублей, однако прежние скидки отменили, поэтому итоговая выгода уменьшилась.

У моделей Haval Dargo, F7, F7x, H5, H9, Jolion, M6 2024-2025 г. в. снижены цены на 100-400 тысяч рублей. При этом отменены или урезаны прежние скидки. В итоге цена большинства машин осталась прежней или даже увеличилась.

Марка Changan снизила дисконт на популярные модели CS35 Plus и Eado Plus 2023-2024 г. в. на 50-100 тысяч рублей. Geely увеличил скидки на Emgrand (до 170 тыс. рублей) и Preface (до 310 тыс. рублей).

Некоторые комплектации Jetour Dashing получили дополнительные 100-200 тыс. рублей выгоды, другие – потеряли до 125 тысяч.

Бренд Tank заметно снизил цены на все комплектации моделей 400, 700 и 700 Edition One 2024-2025 г. в., выгода составляет до 600 тыс. рублей.

Одновременно выросли и цена, и размер скидки автомобиля Hongqi H5 Black Edition на 160 тыс. рублей.

На Great Wall Poer и Poer New дисконт увеличили до 200 тыс. рублей, базовые цены упали на 100 тыс. рублей.

Модели Wey 07, 80 и 80 Business Lounge 2024 и 2025 г. в. подешевели на 50-700 тыс. рублей с одновременной отменой действующих скидок.

VGV U70 Pro и U75 Plus лишились части прежних скидок (до 150 тыс. рублей), что фактически увеличивает цену.

«Амберавто» снизил цену модели A5 на сумму до 842 тыс. рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, сколько еще продержатся большие скидки на авто.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: telegram-канал автоэксперта Олега Мосеева