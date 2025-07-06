Новый полноприводный кроссовер российской сборки подешевел: называем цены

Haval снизила цену на купе-кроссовер F7x на 150 тысяч рублей

Бренд Haval снизил цену на купе-кроссовер F7x, вышедший на российский рынок в середине мая. Автомобиль подешевел на 150 000 рублей в обеих версиях.

Haval F7x доступен в РФ с одной силовой установкой. Это 2-литровый турбомотор мощностью 192 л.с. Также автомобиль оснащен 7-ступенчатым роботом и подключаемым полным приводом. Собирают купе-кроссовер для российского рынка на заводе Haval в Тульской области.

Кроссовер доступен в двух версиях: Premium и Tech Plus. На старте продаж они стоили 3 499 000 и 3 699 000 рублей, сейчас стоимость составляет 3 349 000 и 3 549 000 рублей соответственно.

Haval F7x

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Источник: Auto.ru