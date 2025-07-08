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Отказали тормоза: популярный европейский бренд отзывает тысячи машин

Компания Volvo отзывает 12 тысяч автомобилей из-за риска отказа тормозов

Компания Volvo отзывает 12 тыс. машин из-за проблем с тормозами после обновления программного обеспечения (ПО). Уточняется, что отзывную кампанию начали незадолго до случая с водителем, который обратился в СМИ со своей проблемой.

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Владелец гибридного Volvo XC90 сразу же после обновления ПО спускался с крутой горы и у него отказали тормоза, а затем произошла авария.

Под отзыв попали модели S60, V60, S90, XC60, XC90, XC40, EX40, EC40 и C40, выпущенные с 2020 года по настоящее время.

В компании сообщили, что проблема с прошивкой дает о себе знать только в определенном моменте: когда машина движется вниз по склону более 1 минуты 40 секунд. Причина в том, что при нажатии педали тормоза интенсивность торможения снижается и тормоза перестают работать.

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В Volvo заявили, что всем владельцам указанных автомобилей нужно проследить, обновлена ли у них прошивка до версии 3.5.14. Иначе дилеры бренда обновят ее в срочном порядке.

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Источник: Carscoops

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / bedneyimages
Количество просмотров 12
08.07.2025 
Фото:freepik / bedneyimages
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