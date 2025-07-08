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В России впервые за 10 лет подешевели новые автомобили

РОАД: средняя цена нового автомобиля в 2025 году составила 3,12 млн рублей

Средняя цена нового автомобиля в России упала впервые более чем за десять лет, сообщил на пресс-конференции Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) президент организации Алексей Пощеколдин.

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В 2025 году новый автомобиль стоит, в среднем, 3,12 млн руб., в прошлом году средняя цена составила 3,35 млн руб.

По мнению Пощеколдина, «рынок болен, и такое лекарство, как снижение цен, его не лечит». Глава РОАД заметил, что и китайские, и российские автопроизводители ввели существенные скидки на свои автомобили, но рынок все равно падает. Так, по итогам полугодия продажи снизились на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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В РОАД прогнозируют, что емкость авторынка по итогам текущего года может упасть на 20%, причем это коснется как новых, так и подержанных автомобилей.

Среди основных причин падения в РОАД указали на снижение возможностей россиян, а также высокие процентные ставки, при которых выгоднее держать деньги на вкладах, чем покупать авто в кредит.

Это подтверждается и статистикой по выдачам автокредитов. За первые пять месяцев 2025 года их объем снизился на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 11
08.07.2025 
Фото:Depositphotos
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