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Названа ориентировочная стоимость первого кроссовера Lada

Эксперт Гаврилов: Цена стартовой версии Azimut составит до 2 млн рублей

Ориентировочная розничная цена первого кроссовера АВТОВАЗа Lada Azimut в начальной комплектации составит до 2 млн рублей, предполагает управляющий директор LikeAvto Юлиан Гаврилов.

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Стоимость более старших версий может доходить до 2,5-2,7 млн рублей, считает он. Гаврилов заметил, что кроссоверы обычно дороже седанов на той же платформе.

Это объясняется высоким спросом на такие авто и их «конструктивными особенностями».

«Я предполагаю, что Azimut будет заметно дороже Vesta», – подытожил эксперт.
Lada Azimut
Lada Azimut
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Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский считает, что главными конкурентами Azimut в РФ станут китайские кроссоверы.

Интерьер Lada Azimut
Интерьер Lada Azimut

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Плюсом Azimut может стать более низкая цена, полагает он. Главным же недостатком новинки коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин назвал отсутствие полноприводной версии.

Ранее «За рулем» перечислил пять самых доступных полноприводных кроссоверов из Китая.

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 22
09.07.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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