Новый крутой минивэн Sollers — известно, сколько он будет стоить

Зоя Каика: Степень локализации минивэна Sollers SP7 превысит 60%

Минивэн Sollers SP7, являющийся лицензионной копией JAC Refine RF8, будет локализован в России более чем на 60%.

Об этом заместитель главного директора «Соллерс» Зоя Каика заявила на выставке «Иннопром», где модель представили широкой публике, а также объявили о старте серийного производства.

Напомним, на заводе «Соллерс» в Елабуге такие машины начали собирать сразу по полному циклу – то есть со сваркой и окраской кузовов. Сейчас узлы и агрегаты для сборки везут из Китая, но в будущем это должно измениться.

«Могу сказать, что уровень локализации будет более 60%. Мы планируем локализовать бензиновые двигатели, которыми комплектуются минивэны, а также начать производство автоматических коробок передач. Кроме того, будут локализованы ключевые элементы электронной архитектуры, включая электронные блоки управления, а также компоненты системы безопасности», – рассказала Каика.

Она отметила, что с 2026 года «Соллерс» сможет обеспечить такое количество баллов локализации, которое позволит Sollers SP7 участвовать в госзакупках и, возможно, стать доступным в качестве машины такси премиального сегмента. На «Иннопроме» машину показывали в двух вариантах – 7- и 4-местном.

По ценовому позиционированию пока говорить преждевременно, считает заместитель главного директора «Соллерс». Однако она подчеркнула, что Sollers SP7 будет как минимум на 20% дешевле представленных на рынке импортных аналогов с бензиновыми двигателями. Отметим, что рекомендованные розничные цены на минивэн GAC M8 на данный момент составляют 4,3-4,7 млн рублей в зависимости от комплектации.

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Источник: ТАСС