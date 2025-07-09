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Эти автомобили проехали 1 млн км без поломок

Autocar назвал машины, которые проезжают 1 млн километров без капремонта

Журнал Autocar перечислил семь автомобилей, которые преодолели более 1 млн километров без капремонта.

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В числе рекордсменов Lexus LS 400 1996 года с 4,0-литровым двигателем Toyota 1UZ-FE V8. Когда пробег авто составлял 1 443 000 км, машина перешла к четвертому владельцу, которым стал американский автоэксперт Мэтту Фараху, который лично довел одометр до 1,6 млн км.

Спортивный Saab 900 SPG 1989 г. в. с турбированным мотором преодолел 1,5 млн км к 2006 году, после чего занял место в Автомобильном музее Висконсина.

Saab 900 SPG
Saab 900 SPG

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Mercedes-Benz 240D 1981 года, эксплуатировавшийся Полом Харманом, преодолел около 2 млн км без капремонта. Были заменены были только сцепление и стартер. Владелец строго соблюдал регламент ТО, включая частую замену масла.

Honda Accord 1990 г. в. с 2,2-литровым мотором F22A также вошел в список. По словам владельца авто, секрет долголетия заключается в своевременном обслуживании и бережной эксплуатации.

Пробег пикапа Chevrolet Silverado 1991 г. в. с мотором Small Block V8 за составил 1,5 млн км, автомобиль регулярно перевозил грузы. В среднем он преодолевал 129 000 км в год.

Chevrolet Silverado
Chevrolet Silverado

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Hyundai Elantra 2013 года проехал 1,5 млн км за пять лет. Подлинность пробега после проверки была подтверждена корейским автопроизводителем.

BMW 325i 1990 г. в. преодолел 1 млн километров на стенде, не требуя серьезного ремонта.

Ранее «За рулем» перечислил пять самых доступных полноприводных кроссоверов из Китая.

Lexus LS 400
Saab 900 SPG
Mercedes-Benz 240D
Honda Accord
Chevrolet Silverado
Hyundai Elantra
BMW 325i

Источник: Autocar

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Производители
Количество просмотров 6
09.07.2025 
Фото:Depositphotos | Производители
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