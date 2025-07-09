В России начнут выпускать новые двигатели и коробки передач для машин

Калининградский завод «Автотор» локализует производство моторов и трансмиссий для своих автомобилей, сообщил президент компании «Автотор» Денис Пак.

«Начнем с цветного литья и в перспективе перейдем к организации черного литья с последующей механической обработкой. Это позволит

локализовать

такие критически важные компоненты, как двигатели внутреннего сгорания, тормозные системы, системы рулевого управления, редукторы. Возможно, если мы договоримся с нашими ключевыми партнерами, то и локализация трансмиссий и ключевых компонентов для трансмиссий», – пояснил Пак.