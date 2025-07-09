В России начнут выпускать новые двигатели и коробки передач для машин
«Автотор» локализует производство моторов и коробок передач для своих машин
Калининградский завод «Автотор» локализует производство моторов и трансмиссий для своих автомобилей, сообщил президент компании «Автотор» Денис Пак.
«Начнем с цветного литья и в перспективе перейдем к организации черного литья с последующей механической обработкой. Это позволит локализовать такие критически важные компоненты, как двигатели внутреннего сгорания, тормозные системы, системы рулевого управления, редукторы. Возможно, если мы договоримся с нашими ключевыми партнерами, то и локализация трансмиссий и ключевых компонентов для трансмиссий», – пояснил Пак.
Локализация будет осуществляться в рамках создания в Калининградской области автокомпонентного кластера с производством полного цикла, включая всю технологическую цепочку, рассказал президент холдинга.
В нее входит литье, мехобработка сложных деталей, в числе которых блоки и головки блоков цилиндров, коленвалы и распредвалы. Пак отметил, что локализация ключевых узлов автомобиля станет важным конкурентным преимуществом «Автотора».
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Источник: «Газета.Ru»
Фото:Виталий Невар/ТАСС
09.07.2025
Фото:Виталий Невар/ТАСС
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