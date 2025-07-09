На КАД ограничат движение между вантовым мостом и Московским шоссе
Две полосы на КАД между вантовым мостом и Московским шоссе перекроют до 20 июля
В Санкт-Петербурга на участке внутреннего кольца КАД между Большим Обуховским мостом через реку Нева (вантовый мост) и развязкой с Московским шоссе (трасса М-10) будет ограничено движение транспорта из-за ремонта дороги.
Уточняется, что на участке внутреннего кольца с 57-го по 64-й км будут ремонтировать покрытие на третьей и четвертой полосах.
По этой причине с 11 по 20 июля эти две полосы будут закрыты для движения транспорта, а на двух других полосах снизят скоростной режим до 50 км/ч.
Ремонт будет идти круглосуточно, но сроки работ могут быть скорректированы с учетом погоды.
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Источник: «Фонтанка»
Фото:Wikimedia
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09.07.2025
Фото:Wikimedia
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