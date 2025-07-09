Эти автомобили стали быстро дешеветь в России

«Авто.ру Оценка»: подержанные иномарки в России подешевели на 6% за год

В России в июне б/у машины продолжили дешеветь, сообщили эксперты «Авто.ру Оценка». Больше всего (-6% за год) упали в цене иномарки.

Средний ценник на китайские машины составляет 2 млн рублей. Автомобили старше 15 лет подешевели в большинстве сегментов. Российские машины снизились в цене на 1% за месяц и на 2,3% за год, то есть до 698 тыс. рублей.

Средний прайс на б/у авто из Европы, Японии и Южной Кореи составил 2,34 млн рублей. Американские машины с пробегом подешевели до 1,3 млн рублей.

Сильнее всего цены на подержанные автомобили падают в Адыгее, Калининградской и Ярославской областях, а также Алтайском крае (до −8% за месяц).

Ранее «За рулем» сообщал, что марка Belgee установила новый недельный рекорд продаж в РФ.

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Источник: «Прайм»