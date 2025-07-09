#
Где сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lucid Air
9 июля
Этот электромобиль проехал 1200 км без подзарядки
Электрокар Lucid Air установил рекорд, проехав...
Названы самые востребованные битые китайские машины в России
9 июля
Названы самые востребованные битые китайские машины в России
Migtorg: Geely стала лидером рейтинга марок по...
Рост цен на такси затормозился в России
9 июля
Рост цен на такси затормозился в России
Яндекс Такси: рост средней стоимости минуты...

Эти автомобили стали быстро дешеветь в России

«Авто.ру Оценка»: подержанные иномарки в России подешевели на 6% за год

В России в июне б/у машины продолжили дешеветь, сообщили эксперты «Авто.ру Оценка». Больше всего (-6% за год) упали в цене иномарки.

Рекомендуем
Детонация, срыв колодок, кипящие кислота и бензин — чем опасна жара для машин

Средний ценник на китайские машины составляет 2 млн рублей. Автомобили старше 15 лет подешевели в большинстве сегментов. Российские машины снизились в цене на 1% за месяц и на 2,3% за год, то есть до 698 тыс. рублей.

Средний прайс на б/у авто из Европы, Японии и Южной Кореи составил 2,34 млн рублей. Американские машины с пробегом подешевели до 1,3 млн рублей.

Сильнее всего цены на подержанные автомобили падают в Адыгее, Калининградской и Ярославской областях, а также Алтайском крае (до −8% за месяц).

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Ранее «За рулем» сообщал, что марка Belgee установила новый недельный рекорд продаж в РФ.

Источник: «Прайм»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 14
09.07.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0