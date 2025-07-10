Nissan остановил производство нескольких автомобилей

Nissan в США приостановила выпуск Pathfinder, Murano и Frontier из-за пошлин

Компания Nissan временно остановила производство трех своих моделей на заводах в США.

Это решение было принято из-за возникших проблем с трансграничными поставками, вызванными вступлением в силу пошлин на автомобили и комплектующие между США и Канадой, уточнили в компании.

Приостановлены выпуск внедорожников Nissan Pathfinder и Murano, а также пикапа Frontier. Производство первых двух моделей осуществляется на заводе в Теннесси, а Frontier – в штате Миссисипи. По информации японских СМИ, сборка этих автомобилей была прекращена еще в мае.

В Nissan подчеркнули временный характер данной меры и выразили надежду на быстрое достижение соглашения между правительствами США и Канады.

Из-за повышения тарифов поставки автомобилей между двумя странами стали менее выгодными. В апреле администрация Дональда Трампа ввела 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, на что Канада ответила аналогичными мерами. Это привело к осложнениям в логистике и нарушению стабильности поставок на канадский рынок.

Основная часть автомобилей Nissan, продаваемых в Канаде, поставляется с заводов в Мексике и Японии, добавляет агентство.

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Источник: Reuters