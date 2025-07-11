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Эти автомобили с пробегом продаются за считаные дни

«Авто.ру Бизнес»: Lada Priora стала самым популярным б/у авто в РФ в июне

Сервис Авто.ру Бизнес проанализировал объявления от частных продавцов за июнь и выделил автомобили, вызвавшие наибольший интерес у покупателей. Среди таких авто Lada Priora 2015 года, Hyundai Creta 2017 года и Kia Rio 2015 года выпуска.

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В отчет вошли объявления о подержанных машинах не старше 10 лет, с пробегом до 200 000 км и с не более чем тремя владельцами по ПТС. Также учитывались автомобили, у которых было не больше одного ДТП и три страховых случая по ремонту.

В минувшем месяце на первом месте по популярности оказалось предложение о продаже Lada Priora 2015 года с пробегом 143 500 километров, цена которого составила 360 тыс. рублей. За первые три дня после публикации продавцу позвонили 91 раз.

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Объявление было активно 9 дней. Сергей Игнатов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Авто.ру, отметил: «Priora – один из самых доступных в содержании и ремонте автомобилей, пользующийся стабильным спросом во всех регионах России».

На втором месте находится кроссовер Hyundai Creta 2017 года с пробегом 177 000 километров, цена которого составила 1,2 млн рублей. За три дня ему позвонили 70 раз, а время продажи составило 15 дней. Игнатов объясняет: «Creta – популярный в России кроссовер, простая в обслуживании модель, цена на нее стабильно не снижается».

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Третье место занял Kia Rio 2015 года выпуска с пробегом 123 300 километров, который был продан за 699 тыс. рублей всего за один день. По этому предложению поступило 64 заявки, что указывает на его большую привлекательность. Игнатов добавляет: «Kia Rio пришла на смену Ford Focus, обладая современным дизайном и опциями, что обеспечило ей высокую остаточную стоимость и высокий спрос».

Среди автомобилей отечественного производства в июне наибольшей популярностью пользовались Lada Priora, Lada Largus и Lada Granta. В целом, самые быстро продаваемые марки в этом месяце – Kia, Skoda, Mazda, Toyota, Renault, Datsun, BMW, Nissan и Volkswagen, с которыми сделки совершаются не более чем за два дня.

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Ранее «За рулем» сообщал, что просторный седан известной марки с автоматом сейчас доступен за ₽1,3 млн.

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Источник: «Прайм»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 8
11.07.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Priora (4)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Priora  2009
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Шустрая, низкий расход топлива, удобный багажник у хетчебека.
Недостатки:
Ломучесть. КПП к 200 тыс.км потеряла 2ю и 5ю передачи. Масло в свечных колодцах- катушки как расходники. Помпа живёт не более 90тыс.км. моторчики заслонок печки , трещины в задней балке ,двух массовый шкиф ремня генератора генератор и стартер менял по 2 раза. Просело ко второму кругу сиденье и заиграл кузов, особенно задняя часть.
Комментарий:
Хотел новую машину купил и 2 года ездил почти без проблем. Затем приора становится постоянным клиентом автосервисов. 20 летний wv b3 реже ломался . Какой приора будет к милионному пробегу страшно даже представить.
-8