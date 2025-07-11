Изменились цены 136-сильного российского кроссовера: сколько он сейчас стоит

Завод «Москвич» обнародовал прайс-лист на кроссовер Москвич 3 2025 года выпуска

«Москвич» изменил стоимость кроссовера Москвич 3 2025 г. в., модель подорожала на 48 тысяч рублей во всех комплектациях.

Теперь стоимость версии «Стандарт плюс» с 6-ступенчатой механической коробкой передач (МКП) составляет 1 851 000 рублей, а с вариатором (CVT) – 1 951 000 рублей. Комплектация «Комфорт» с CVT оценена в 2 083 000 рублей.

Недавно выпущенная модификация Москвич 3 с ручным управлением стоит от 1 986 000 рублей.

Москвич 3 оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 136 л.с., привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что просторный седан известной марки с автоматом сейчас доступен за ₽1,3 млн.

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Источник: «Российская газета»