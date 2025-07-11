#
Где сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Нелегальное такси.
14 июля
В Минтрансе объяснили, почему нелегальные такси – опасность для пассажиров
Минтранс: около 160 нелегальных такси выявлено...
Изменились цены 136-сильного российского кроссовера: сколько он сейчас стоит
11 июля
Изменились цены 136-сильного российского кроссовера: сколько он сейчас стоит
Завод «Москвич» обнародовал прайс-лист на...
Автомобили из Европы и Японии в РФ: какие из них на самом деле сделаны в Китае
11 июля
Автомобили из Европы и Японии в РФ: какие из них на самом деле сделаны в Китае
Целиков: 43% - доля китайской сборки у...

Изменились цены 136-сильного российского кроссовера: сколько он сейчас стоит

Завод «Москвич» обнародовал прайс-лист на кроссовер Москвич 3 2025 года выпуска

«Москвич» изменил стоимость кроссовера Москвич 3 2025 г. в., модель подорожала на 48 тысяч рублей во всех комплектациях.

Рекомендуем
122 л.с., новая подвеска, новая раздатка — вы мечтали о такой Ниве!

Теперь стоимость версии «Стандарт плюс» с 6-ступенчатой механической коробкой передач (МКП) составляет 1 851 000 рублей, а с вариатором (CVT) – 1 951 000 рублей. Комплектация «Комфорт» с CVT оценена в 2 083 000 рублей.

Недавно выпущенная модификация Москвич 3 с ручным управлением стоит от 1 986 000 рублей.

Москвич 3 оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 136 л.с., привод передний.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Ранее «За рулем» сообщал, что просторный седан известной марки с автоматом сейчас доступен за ₽1,3 млн.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Москвич
11.07.2025 
Фото:Москвич
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Москвич 3

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв