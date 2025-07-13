Опасный дефект в Ford: проблема затронула 850 тысяч автомобилей

Компания Ford отзовет более 850 тыс. машин из-за неисправности топливного насоса

Компания Ford объявила об отзыве 850 318 автомобилей в США из-за возможной неисправности топливного насоса низкого давления.

В национальном управлении безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщили, что неисправный топливный насос может уменьшить подачу топлива из бака в двигатель, что увеличивает вероятность остановки двигателя и, соответственно, может привести к ДТП.

Автовладельцы могут заметить проблемы с автомобилем еще до полного отказа насоса: в моторе могут проявляться пропуски зажигания, неустойчивая работа и потеря мощности.

Под отзыв попали несколько моделей, включая Ford Mustang, F-150 и Lincoln Aviator. По оценкам NHTSA, примерно 10% этих автомобилей имеют указанный дефект.

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Источник: Reuters