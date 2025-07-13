1,6 л, полный привод, АКП: эти кроссоверы стали доступнее почти на полмиллиона

В РФ в июле кроссоверы Soueast можно купить на 100-450 тыс. рублей дешевле

Бренд Soueast, принадлежащий компании Chery, делает свои кроссоверы более доступными для россиян.

Несмотря на то, что цены остались прежними, покупатели теперь могут получить значительные выгоды. Для моделей S07 и S09 2024 года в определённых комплектациях доступны скидки от 100 до 450 тысяч рублей.

Например, на базовую переднеприводную версию Comfort покупатели могут получить скидку в 150 тысяч рублей, а на топовый полноприводный Premium – 100 тысяч рублей. Исключение составляет полноприводная версия Comfort прошлого года, которая по-прежнему продается по полной цене в 3 299 000 рублей.

Soueast S07

Цены на Soueast S07 2024 года с учетом скидок следующие:

Comfort (1.6T 7DCT 2WD) – 2 949 000 руб .;

руб Comfort (1.6T 8AT 4WD) – 3 299 000 руб .;

Premium (1.6T 8AT 4WD) – 3 349 000 руб .

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У новых кроссоверов Soueast S07 2025 года скидок пока нет, их цены колеблются от 3 099 000 до 3 449 000 рублей.

S07 в переднеприводной версии Comfort оснащается 190-сильным турбомотором объемом 1,6 литра и 7-ступенчатым роботом. Полноприводные версии оснащаются моторами мощностью 186 сил и АКП 8.

Soueast S09

Кроссовер Soueast S09 2024 года доступен с прямыми скидками в обеих комплектациях: переднеприводная Comfort Plus предлагается с выгодой 340 тысяч рублей, полноприводная Premium – со скидкой в 450 тысяч рублей.

Цены на Soueast S09 2024 года с учетом скидок:

Comfort Plus (2.0T 7DCT 2WD) – 3 559 000 руб .;

Premium (2.0T 8AT 4WD) – 3 649 000 руб .

На версии 2025 года скидок нет, их цены варьируются: за Comfort Plus придется заплатить 3 899 000 рублей, а за Premium – 4 099 000 рублей.

Обе версии Soueast S09 оснащены 2,0-литровым турбированным двигателем на 197 сил и различными трансмиссиями в зависимости от привода.

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Источник: «Автоновости дня»