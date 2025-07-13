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1,6 л, полный привод, АКП: эти кроссоверы стали доступнее почти на полмиллиона

В РФ в июле кроссоверы Soueast можно купить на 100-450 тыс. рублей дешевле

Бренд Soueast, принадлежащий компании Chery, делает свои кроссоверы более доступными для россиян.

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Несмотря на то, что цены остались прежними, покупатели теперь могут получить значительные выгоды. Для моделей S07 и S09 2024 года в определённых комплектациях доступны скидки от 100 до 450 тысяч рублей.

Например, на базовую переднеприводную версию Comfort покупатели могут получить скидку в 150 тысяч рублей, а на топовый полноприводный Premium – 100 тысяч рублей. Исключение составляет полноприводная версия Comfort прошлого года, которая по-прежнему продается по полной цене в 3 299 000 рублей.

Soueast S07
Soueast S07

Цены на Soueast S07 2024 года с учетом скидок следующие:

  • Comfort (1.6T 7DCT 2WD) – 2 949 000 руб.;
  • Comfort (1.6T 8AT 4WD) – 3 299 000 руб.;
  • Premium (1.6T 8AT 4WD) – 3 349 000 руб.

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У новых кроссоверов Soueast S07 2025 года скидок пока нет, их цены колеблются от 3 099 000 до 3 449 000 рублей.

S07 в переднеприводной версии Comfort оснащается 190-сильным турбомотором объемом 1,6 литра и 7-ступенчатым роботом. Полноприводные версии оснащаются моторами мощностью 186 сил и АКП 8.

Soueast S09
Soueast S09

Кроссовер Soueast S09 2024 года доступен с прямыми скидками в обеих комплектациях: переднеприводная Comfort Plus предлагается с выгодой 340 тысяч рублей, полноприводная Premium – со скидкой в 450 тысяч рублей.

Цены на Soueast S09 2024 года с учетом скидок:

  • Comfort Plus (2.0T 7DCT 2WD) – 3 559 000 руб.;
  • Premium (2.0T 8AT 4WD) – 3 649 000 руб.

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На версии 2025 года скидок нет, их цены варьируются: за Comfort Plus придется заплатить 3 899 000 рублей, а за Premium – 4 099 000 рублей.

Обе версии Soueast S09 оснащены 2,0-литровым турбированным двигателем на 197 сил и различными трансмиссиями в зависимости от привода.

Ранее «За рулем» сообщал, что просторный седан известной марки с автоматом сейчас доступен за ₽1,3 млн.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Soueast
Количество просмотров 31
13.07.2025 
Фото:Soueast
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