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АВТОВАЗ выпустит первые модернизированные Нивы

В июле в РФ стартует пробное производство обновленных Lada Niva Legend

До конца июля АВТОВАЗ собирается начать опытную сборку Lada Niva Legend, которая будет оснащена новым силовым агрегатом и обновленной подвеской.

Об этом сообщают источники из сообщества Avtograd в «ВКонтакте». В июле планируется собрать три пробных автомобиля такого внедорожника.

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Обновление Lada Niva Legend будет осуществляться по аналогичной схеме, что и недавно обновленная Lada Niva Travel. Официально АВТОВАЗ уже делал заявления о планах, однако конкретные сроки не были уточнены.

Известно, что опытные экземпляры Нивы получат усовершенствованную трансмиссию, включающую новые задние полуоси, измененные шестерни дифференциала, а также доработанные элементы пятой передачи и заднего хода, новый картер сцепления и поворотные кулаки, а также вентилируемые тормозные диски передних колес.

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Ожидается, что новая Niva Legend будет оснащена двигателем от Niva Travel: 1,8-литровым агрегатом мощностью 90 л.с. и крутящим моментом 159 Нм.

Серийное производство Niva Legend с новыми двигателем, трансмиссией и ходовой частью планируется запустить только в 2026 году. Массовый выпуск Niva Travel с аналогичными доработками начнется в IV квартале 2025 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на российском авторынке скоро начнет восстанавливаться.

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Источник: Avtograd

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | Avtograd
Количество просмотров 8
14.07.2025 
Фото:АВТОВАЗ | Avtograd
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+86