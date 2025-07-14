На Mazda подали в суд

В США владельцы Mazda подали коллективный иск к компании

В Соединенных Штатах обязательные информационные наклейки на новых автомобилях содержат ключевые данные о технических характеристиках, стоимости и расходе топлива.

Однако недавний случай с Mazda3 вызвал волну возмущения среди владельцев таких автомобилей. Один из потребителей из Иллинойса обнаружил, что в его машине отсутствуют два динамика, и решил подать иск в суд.

В иске утверждается, что некоторые модели Mazda3 с двигателем объемом 2,5 литра рекламируются как оснащенные усовершенствованной аудиосистемой, но на деле имеют лишь стандартную магнитолу.

Главный истец по групповой жалобе, Кайл Йохансон, приобрел свой седан и заметил несоответствия после ознакомления с настройками звука. На наклейке на окне его автомобиля было указано наличие восьми динамиков и HD-радио, однако в задней части оказались только шесть динамиков, а функция HD отсутствовала.

Согласно поданной документации, покупатели автомобилей марки Mazda понесли убытки, переплатив за несуществующие опции, при этом, узнай они заранее об отсутствии этих функций, не стали бы их приобретать.

В переписке между Йохансоном и представителями дилерского центра региональный менеджер по продажам признал наличие ошибок на этикетке. В иске подчеркнуто, что Mazda не предприняла никаких серьезных шагов для устранения ситуации, кроме попыток скрыть свои действия.

Основная цель коллективного иска – обратить внимание на данную проблему, обеспечить возмещение убытков в соответствии с законодательством, а также наложить штрафные санкции на японского автопроизводителя.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на российском авторынке скоро начнет восстанавливаться.

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Источник: CarsCoops