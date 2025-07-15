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Популярные коммерческие автомобили в РФ получили важное обновление

ГАЗ начал оснащать свои авто модернизированным блоком системы ЭРА-ГЛОНАСС

Горьковский автозавод приступил к оснащению своих автомобилей улучшенным блоком системы ЭРА-ГЛОНАСС.

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Главным новшеством стало внедрение встроенного акселерометра, который делает возможной автоматическую реакцию системы не только на столкновения, но также на переворот автомобиля, что способствует повышению уровня безопасности.

Модернизация коснулась всех моделей ГАЗ, включая легкие коммерческие автомобили Газель NN, Соболь NN, Газель Next, Газель Бизнес, Соболь Бизнес, а также грузовые машины Next, Садко Next, Садко 9, Валдай 8 и Валдай 12.

Новая функция позволяет более точно определять аварийные ситуации, что существенно ускоряет вызов экстренных служб. Система ЭРА-ГЛОНАСС с акселерометром уже устанавливается на серийные автомобили.

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Источник: «Автоновости дня»

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Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
15.07.2025 
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
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