Внедорожник Land Rover превратили в кабриолет: что изменилось
Британское тюнинг-ателье Urban Automotive анонсировало проект на базе трехдверного Land Rover Defender, превратив классический внедорожник в стильный кабриолет. Уточняется, что изменения не ограничиваются лишь установкой откидного мягкого верха.
Тюнеры добавили также новый «агрессивный» обвес, расширенные колесные арки, обновленный капот, зеркала, диски и светодиодные фары. Вместо привычного названия Defender на капоте теперь размещен логотип ателье Urban.
Откидная крыша крепится на специально разработанных перекладинах, окрашенных в яркий оранжевый цвет, который также используется в интерьере, отделанном кожей Hermes.
Внутри расположены кресла Recaro с углеродными спинками и перешитый в оранжевый цвет руль.
Хотя Urban Automotive не раскрывает стоимость данного проекта, известна цена подобной модификации «Дефендера» от ателье Heritage Customs, которая составляет от 85 тыс. евро (примерно 7,8 млн рублей).
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
В подвеске Нивы Спорт появилась революционная деталь
|
Опубликован список самых проблемных страховых по ОСАГО
|
Азот или воздух — что должно быть в шинах
Ранее «За рулем» сообщал, что в России вырастут госпошлины на выдачу документов водителям.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Carscoops