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Внедорожник Land Rover превратили в кабриолет: что изменилось

В Британии представили проект Land Rover Defender с откидной мягкой крышей

Британское тюнинг-ателье Urban Automotive анонсировало проект на базе трехдверного Land Rover Defender, превратив классический внедорожник в стильный кабриолет. Уточняется, что изменения не ограничиваются лишь установкой откидного мягкого верха.

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Тюнеры добавили также новый «агрессивный» обвес, расширенные колесные арки, обновленный капот, зеркала, диски и светодиодные фары. Вместо привычного названия Defender на капоте теперь размещен логотип ателье Urban.

Откидная крыша крепится на специально разработанных перекладинах, окрашенных в яркий оранжевый цвет, который также используется в интерьере, отделанном кожей Hermes.

Внутри расположены кресла Recaro с углеродными спинками и перешитый в оранжевый цвет руль.

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Хотя Urban Automotive не раскрывает стоимость данного проекта, известна цена подобной модификации «Дефендера» от ателье Heritage Customs, которая составляет от 85 тыс. евро (примерно 7,8 млн рублей).

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Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender

Источник: Carscoops

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Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
Количество просмотров 7
15.07.2025 
Фото:Carscoops
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Отзывы о Land Rover Defender (4)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Land Rover Defender  2008
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
нет
Недостатки:
летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).
Комментарий:
Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.
+3