Машины этих марок еще больше подешевели в июле: называем цены

Семь брендов снизили стоимость своих машин в России за две недели июля

В июле 2025 года на российском рынке новых автомобилей продолжился тренд на снижение цен на ряд марок. За первые две недели месяца сразу семь производителей снизили стоимость моделей. Единственным, кто пошел против этой тенденции, стал бренд «Москвич», который увеличил цены.

В некоторых случаях скидки были частично компенсированы отменой прямых бонусов, что уменьшило реальную доступность автомобилей. Особенно заметно снизились цены на машины китайского концерна Great Wall.

Например, внедорожники Tank 400 и Tank 700 подешевели на 300–600 тыс. рублей, теперь их стоимость начинается от 5 399 000 и 8 899 000 до 12 499 000 рублей в зависимости от комплектации соответственно.

Бренд Haval, ведущий в сегменте иностранных марок на российском рынке, также уменьшил цены на большинство своих моделей на 50–400 тыс. рублей, однако при этом были сокращены или отменены прямые скидки, что уменьшило выгоду покупателей.

Цены на другие марки тоже были пересмотрены. У кроссовера Wey 07 стоимость снизилась на 50–200 тыс. рублей, а для минивэна Wey 80 снижение составило до 700 тыс. рублей, при этом последняя модель сохранила свою конкурентоспособную выгоду. Пикап GWM Poer также стал дешевле на 100 тыс. рублей.

У полноприводной версии Omoda C5 цена снизилась на 150 тыс. рублей. Chery изменил стоимость на Tiggo 4 и Tiggo 7L, но отмена скидок нивелировала эффект для клиентов.

Hongqi также предложил сезонные акции на кроссоверы HS3 и HS5 с скидками от 210 до 400 тыс. рублей, а бизнес-седан H5 в топовой версии Black Edition стал дешевле на 255 тыс. рублей.

Тем не менее, «Москвич» повысил цены на кроссовер Москвич 3, который стал дороже на 48 тыс. рублей, что является вторым увеличением стоимости за три месяца.

Базовая версия автомобиля теперь стоит от 1 851 000 рублей, а топовая комплектация почти 2,1 млн рублей.

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Источник: «Автоновости дня»