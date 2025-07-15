Названы самые популярные модели Haval

Самой востребованной моделью Haval у россиян в июне стал Haval F7x

В июне россияне проявили наибольший интерес к купеобразному кроссоверу второго поколения Haval F7x.

Интерес к этой модели составил 49,64 тыс. просмотров, из которых 48,47% пришлись на новых посетителей. В сравнении с ней родственный Haval F7, который вышел в продажу почти год назад, собрал 35,79 тыс. просмотров, причем 33,43% этих просмотров пришлись на тех, кто не знакомился с моделью ранее.

Третье место по интересу занял внедорожный кроссовер Haval H7, в то время как популярный компактный кроссовер Jolion оказался на четвертой позиции. Их страницы получили 32,35 тыс. (из которых 32,17% составили новые посетители) и 32,97 тыс. (31,14%) просмотров соответственно.

Haval Jolion

Показатели остальных моделей Haval значительно уступают: Dargo X собрал 13,69 тыс. просмотров (27,45%), Dargo – 19,37 тыс. (28,68%), H5 – 16,64 тыс. (36,42%), а кроссоверы М6 и H3 были просмотрены 20,30 тыс. (36,70%) и 20,96 тыс. (31,40%) раз соответственно.

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Источник: Quto